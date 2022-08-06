"Назначение Йовичевича наделало много шума? Да, с нами всегда шумно. Думаю, люди понимают, что мы очень много футболистов продавали в топ-клубы и очень многих из топ-клубов покупали. Даже логика говорит, что Шахтер разбирается в бумагах. У нас никогда ни с кем не было проблем. Шум поднял тот, кому это было нужно. Все очень чисто и очень прозрачно.

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У Игора Йовичевича истекал контракт 30 июня – он не последовал правилу ФИФА. Мы начали говорить с ним о том, готов ли он приехать в Шахтер и стать нашим тренером. Конечно, для него это шаг вперед. Он согласился. Юристы связались, проделали свою работу – и мы его подписали. Всё очень просто. Проще и быть не может.

Реакция от СК Днепр-1? Я сказал, что не буду реагировать на это. Шахтер – очень большой клуб, который уже давно играет в Лиге чемпионов, продает футболистов Баварии, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Боруссии Дортмунд.

Шахтер – справедливый клуб со справедливыми людьми и справедливым президентом. Поверьте мне, если бы что-то было не так, мы бы никогда не подписали Йовичевича. Это не в нашей ДНК", – отметил Срна в интервью Tribuna.

Напомним, Йовичевич со скандалом покинул СК Днепр-1, присоединившись к Шахтеру, хотя днепряне имели опцию продления контракта со специалистом.

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