Срна відвідав матч Челсі та Ман Сіті – у Лондоні хорват заради трансферу Мудрика
Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна під час робочої поїздки насолодився переглядом матчу АПЛ.
Хорватська легенда прибув у столицю Великобританії напередодні й одразу ж зустрівся зі своїми колишніми партнерами – Едуардо та Вілліаном, які раніше грали за Арсенал і Челсі.
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Опісля Срна завітав на Стемфорд Брідж на центральне протистояння 19-го туру АПЛ між Челсі та Манчестер Сіті (0:1). Камери зафіксували представника Шахтаря на трибунах.
Головним завданням Даріо будуть перемовини з Арсеналом і Челсі щодо трансферу Михайла Мудрика. Наразі сторони не можуть зійтись у фінансових питаннях угоди, адже "гірники" хочуть близько 100 мільйонів євро.
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