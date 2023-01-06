Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна під час робочої поїздки насолодився переглядом матчу АПЛ.

Хорватська легенда прибув у столицю Великобританії напередодні й одразу ж зустрівся зі своїми колишніми партнерами – Едуардо та Вілліаном, які раніше грали за Арсенал і Челсі.

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Опісля Срна завітав на Стемфорд Брідж на центральне протистояння 19-го туру АПЛ між Челсі та Манчестер Сіті (0:1). Камери зафіксували представника Шахтаря на трибунах.

Головним завданням Даріо будуть перемовини з Арсеналом і Челсі щодо трансферу Михайла Мудрика. Наразі сторони не можуть зійтись у фінансових питаннях угоди, адже "гірники" хочуть близько 100 мільйонів євро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?

Here Shakhtar Donetsk director Darijo Srna in London where he will attend to Chelsea-City game. He was with Willian and Eduardo. #transfers



Mykhaylo Mudryk deal has been and will be discussed in the next days again in England. pic.twitter.com/FgLSFeqlIp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2023