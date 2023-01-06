Срна посетил матч Челси и Ман Сити – в Лондоне хорват ради трансфера Мудрика
Директор по футболу Шахтера Дарио Срна во время рабочей поездки насладился просмотром матча АПЛ.
Хорватская легенда прибыл в столицу Великобритании накануне и сразу же встретился со своими бывшими партнерами – Эдуардо и Виллианом, которые ранее играли за Арсенал и Челси.
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После Срна посетил на Стэмфорд Бридж центральное противостояние 19-го тура АПЛ между Челси и Манчестер Сити (0:1). Камеры зафиксировали представителя Шахтера на трибунах.
Главной задачей Дарио будут переговоры с Арсеналом и Челси по трансферу Михаила Мудрика. Сейчас стороны не могут сойтись в финансовых вопросах сделки, ведь "горняки" хотят около 100 миллионов евро.
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