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Срна: Шахтар – єдиний клуб, який у подібних умовах досягає високих результатів

18:18 438 Читать на русском
Срна: Шахтар – єдиний клуб, який у подібних умовах досягає високих результатів
Даріо Срна / фото: Шахтар

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна розповів про складнощі, пов'язані з необхідністю грати домашні матчі в Харкові.

"16 травня 2014 року розпочався обстріл аеропорту в Донецьку. Але Шахтар буде завжди. Це правда. Наш президент закоханий в клуб і місто. Покинути Шахтар в найскладніший період в історії – він цього не зробить.

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Упевнений, ми єдиний клуб, який живе в подібних умовах і досягає таких високих результатів. Кожного разу, коли ми граємо "вдома", потім доводиться летіти назад до Києва. Буває, що на тиждень літаємо по 6 разів.

Важко уявити, як ми досягаємо таких результатів в подібній ситуації. Але, що не вбиває – робить нас сильнішими, адже так?", – сказав Срна.

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Теги
Шахтар Шахтар Донбас Арена Даріо Срна Даріо Срна
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