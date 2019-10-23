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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонів

13:30 2906 Читать на русском
"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонів
Мирон Маркевич / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матч 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб (2:2) із колишнім наставником Металіста, Дніпра і збірної України.

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

– Чи можемо говорити про те, що Шахтар банально виявився неготовим до такої гри Динамо – особливо після голу Коноплянки? Адже в УПЛ суперники "гірників" у таких випадках, як правило, "здуваються"…

– Не думаю, що така гра хорватів стала для Шахтаря сюрпризом. Тим паче, раніше вони розгромили Аталанту і проти Ман Сіті грали непогано. Напевно, що тренерський штаб відслідковував виступи Динамо.

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Але я, чесно кажучи, здивований такою грою Загреба. Команда дуже тактично грамотна. Помітно, що це – тренерська команда. У них немає суперзірок, але показують дуже дисциплінований футбол.

– Чи здивував вас Андрій Пятов? Досвідчений голкіпер, за плечима якого незліченна кількість матчів міжнародного рівня, привіз пенальті у свої ворота. Що це було?

– Не знаю. Мені важко щось сказати, тому що такі фоли не можна робити… Тут вже, напевно, це запитання варто адресувати Андрієві – про що він думав у той момент і як усе бачив. Дійсно, на рівному місці… Але нічого не вдієш. Це потрібно забути і рухатись далі.

– У Коноплянки були претензії до головного арбітра. Як оціните суддівство Матеу Лаоса?

– Арбітр давав грати. Я не думаю, що у нього був якийсь умисел. Просто така манера його суддівства. Там, можливо, і був фол – 50/50. Він не свиснув. Просто треба грати далі, до кінця. Сперечатися із суддями – марна справа. Це нічого не дає – хіба що суддю розсердить.

– Вкотре критичних оцінок заслуговує захист Шахтаря…

– Я вже раніше казав про це неодноразово… Командна гра в обороні – скажімо так, бо списувати все на захисників я б не став. Минулого року пропустили понад 20 м'ячів у 8 матчах. І це повторюється далі. Шість голів у трьох іграх – це багато.

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– Джокер "гірників" – Додо – рятує команду вже у другому матчі Ліги чемпіонів. Що скажете про цього хлопця?

– Я не розумію, чому його не ставлять. Видно, що це – молодий пацан, який хоче грати, має необхідну майстерність. Потрібно ставити. Навіщо його тоді купували? Ну але тренеру – видніше.

– Якою вам видається турнірна ситуація групи С після 3-го туру? Чи отримало Динамо стратегічну перевагу над Шахтарем?

– Усе вирішуватиме матч наступного туру у Загребі. Якщо Шахтар хоча б не програє, то матиме хороші шанси пройти далі в Лізі чемпіонів.

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