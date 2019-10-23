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Срна: Шахтер – единственный клуб, который в подобных условиях достигает высоких результатов

18:19 52 Читати українською
Срна: Шахтер – единственный клуб, который в подобных условиях достигает высоких результатов
Дарио Срна / фото: Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал о сложностях, связанных с необходимостью играть домашние матчи в Харькове.

"16 мая 2014 начался обстрел аэропорта в Донецке. Но Шахтер будет всегда. Это правда. Наш президент влюблен в клуб и город. Оставить Шахтер в сложный период в истории – он этого не сделает.

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Уверен, мы единственный клуб, который живет в подобных условиях и достигает таких высоких результатов. Каждый раз, когда мы играем "дома", потом приходится лететь обратно в Киев. Бывает, что в неделю летаем по 6 раз.

Трудно представить, как мы достигаем таких результатов в подобной ситуации. Но, что не убивает – делает нас сильнее, ведь так?", – сказал Срна.

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Шахтер Шахтер Донбасс Арена Дарио Срна Дарио Срна
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