"За нашою інформацією, на даному етапі допомагати Даріо Срні будуть: фахівець з фізичної підготовки Карло Ніколіні, тренер воротарів Андрій Пятов та аналітик Родіон Пальцун", – повідомило ТаТоТаке.

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Шахтар у період міжнародної паузи вирішив звільнити Патріка ван Леувена, який встиг провести всього 12 матчів. Нідерландець набрав 18 очок у 9 турах УПЛ і залишив "гірників" на третій сходинці. У групі ЛЧ команда за 2 матчі набрала 3 пункти і ділить другу-третю сходинку з Порту.

Срна раніше обіймав посаду спортивного директора, а зараз вперше спробує себе в ролі тренера. Дебют хорвата очікується 21 жовтня проти ЛНЗ. 25-го значно складніше випробування – виїзд до Барселони в рамках ЛЧ.

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