"По нашей информации, на данном этапе помогать Дарио Срне будут: специалист по физической подготовке Карло Николини, тренер вратарей Андрей Пятов и аналитик Родион Пальцун", – сообщило ТаТоТаке.

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Шахтер в период международной паузы решил уволить Патрика ван Леувена, который успел провести всего 12 матчей. Нидерландец набрал 18 очков в 9 турах УПЛ и оставил "горняков" на третьей строчке. В группе ЛЧ команда за 2 матча набрала 3 пункта и делит вторую-третью строчку с Порту.

Срна ранее занимал должность спортивного директора, а сейчас впервые попробует себя в роли тренера. Дебют хорвата ожидается 21 октября против ЛНЗ. 25-го значительно более сложное испытание – выезд к Барселоне в рамках ЛЧ.

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