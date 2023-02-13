Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна розповів про перехід Михайла Мудрика в Челсі та його перші дні в Лондоні.

"Виглядало так, ніби передаю наречену нареченому. Ні, Міша там був сам. Я бачив, що він переживав. Він дуже скромний і добрий хлопець. Я сказав: "Міша, я з тобою вийду перші два-три кроки". Потім я вийшов і думаю: "Це момент Мудрика, на який він заслужив".

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Він жив із цим, спав із цим. Потім відійшов вбік, бо я там ні до чого. Міша – це зірка, яку вболівальники Челсі зустріли дуже тепло, дуже гарно", – поділився Срна на YouTube-каналі Київський торт.

Додамо, що Мудрик вже встиг зіграти за лондонців 3 поєдинки, проте відзначитись результативними діями йому поки не вдалось.

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