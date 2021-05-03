Срна оцінив справедливість чемпіонства Динамо
Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна визнав, що "гірники" переживають серйозний кризовий період.
"Ви самі бачите з різниці очок, що київське Динамо – чемпіон. Я їх вітаю. Заслужено стали чемпіонами України.
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А нам треба зробити хороший аналіз. Футболісти Шахтаря перебували в психологічній ямі", – сказав Срна у ефірі програми "Великий футбол".
Нагадаємо, Динамо оформило дострокову перемогу в чемпіонаті України після 23-го туру, розтрощивши Інгулець. Також кияни пробилися у фінал Кубка України, де зіграють проти Зорі. Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи на 13 очок менше.
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