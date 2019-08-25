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Срна: Мрію зустрітись з донеччанами на Донбас Арені

12:44 288 Читать на русском
Срна: Мрію зустрітись з донеччанами на Донбас Арені
Даріо Срна / ФК Шахтар

Тренер Шахтаря Даріо Срна привітав донеччан зі 150-річчям міста.

"Дорогі донеччани, дорогі земляки. Хочу вас привітати з великим святом, побажати вам любові, здоров'я, щастя і, звичайно, миру.

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Ми вже довго один без одного, але ми повинні жити однією мрією. Ця мрія – побачитися на Донбас Арені. Упевнений, це трапиться скоро. Зі святом, донеччани, люблю вас", – написав Срна у своєму Instagram.

Даріо Срна виступав у складі Шахтаря з 2003 по 2018 роки, а нині входить у тренерський штаб Луїша Каштру.

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