Срна: Мрію зустрітись з донеччанами на Донбас Арені

Туреччина — 13:10 447
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Коноплянка перейде в Бешикташ за 3 млн євро, – турецький журналіст
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Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелюУкраїна — 01:27 8699
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Ліверпуль – Арсенал: топ-клас Салаха, провал Давіда Луїса та заслужене лідерство команди Клоппа з рекордною серієюАнглія — 24 серп 3064
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Уотфорд – Вест Хем: Ярмоленко зіграв найкращий матч за 10 місяців, геніальна заміна українця і магія Аллє на всі 40 млнАнглія — 24 серп 13000
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