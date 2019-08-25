Срна: Мечтаю встретиться с дончанами на Донбасс Арене

Тренер Шахтера Дарио Срна поздравил дончан со 150-летием города.

"Дорогие дончане, дорогие земляки. Хочу вас поздравить с большим праздником, пожелать вам любви, здоровья, счастья и, конечно, мира.

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Мы уже долго друг без друга, но мы должны жить одной мечтой. Эта мечта – увидеться на Донбасс Арене. Уверен, это случится скоро. С праздником, дончане, люблю вас", – написал Срна в своем Instagram.

Дарио Срна выступал в составе Шахтера с 2003 по 2018 годы, а ныне входит в тренерский штаб Луиша Каштру.