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Срна: Мечтаю встретиться с дончанами на Донбасс Арене

12:44 31 Читати українською
Срна: Мечтаю встретиться с дончанами на Донбасс Арене
Дарио Срна / ФК Шахтер

Тренер Шахтера Дарио Срна поздравил дончан со 150-летием города.

"Дорогие дончане, дорогие земляки. Хочу вас поздравить с большим праздником, пожелать вам любви, здоровья, счастья и, конечно, мира.

"Пусть как можно скорее на Донбасс придет мир", – Ахметов поздравил с Днем Донецка

Мы уже долго друг без друга, но мы должны жить одной мечтой. Эта мечта – увидеться на Донбасс Арене. Уверен, это случится скоро. С праздником, дончане, люблю вас", – написал Срна в своем Instagram.

Дарио Срна выступал в составе Шахтера с 2003 по 2018 годы, а ныне входит в тренерский штаб Луиша Каштру.

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