"Нехай якнайшвидше на Донбас прийде мир", – Ахметов привітав із Днем Донецька

Президент Шахтаря Рінат Ахметов висловив привітання із днем Донецька і побажав якнайшвидшого повернення на Донбас Арену.

"Від щирого серця вітаю вас із Днем шахтаря й Днем міста, якому цього року виповнюється 150 років!

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Професія шахтаря є надто важливою для Донецька. Шахтарі – справжні герої, гордість кожного двору, вулиці й кожного селища, гордість усього міста й усієї країни. Непроста праця шахтарів – це світло і тепло в кожній домівці, а отже, шахтарська професія завжди була і буде потрібною, шанованою та почесною.

Символічно, що День шахтаря і День народження міста назавжди стали одним цілим для Донецька, спільним великим святом! Для Донецька шахтар – це не просто професія, це – багаторічна історія й славні традиції.

У день, коли моєму рідному місту виповнюється 150 років, хочу побажати йому одного: нехай швидше до Донецька, Донбасу прийде довгоочікуваний мир!

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Дорогі друзі, саме в День міста і День шахтаря 10 років тому було відкрито Донбас Арену – одну з найкращих арен у світі, яка завжди була переповненою. Я переконаний, що ми всі живемо мрією, аби на Донбас Арені знову грала рідна команда, аби стадіон був знов переповнений і на ньому лунав гімн Ліги чемпіонів.

Зі святом вас, дорогі донеччани! Із Днем шахтаря та з ювілеєм міста! Миру, добра й благополуччя вам і вашим близьким!", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.