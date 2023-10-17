"Була розмова ще перед Де Дзербі, після Каштру, що Даріо Срна може очолити Шахтар, а його помічником міг бути Ігор Йовічевіч. Була така історія, були такі перемовини. Йовічевіч на той час вже був головним тренером Динамо Загреб та не хотів працювати помічником. Він залишився у Хорватії, тим паче у нього були перспективи очолити першу команду.

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Вже тоді було розмови, що Срна може очолити Шахтар після Каштру. Тоді вдалося все ж таки домовитися з Де Дзербі. Було ухвалено рішення, що це перспективніший момент. Срна буде навчатися за Де Дзербі, буде намагатися отримати певну кваліфікацію. Де Дзербі потім поїде, а Срна стане головним тренером", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, 16 жовтня Шахтар відправив у відставку Патріка ван Леувена. Нідерландця на посаді змінив легенда "гірників" Даріо Срна, який не має тренерського досвіду роботи.

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