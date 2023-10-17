"Был разговор еще перед Де Дзерби, после Каштру, что Дарио Срна может возглавить Шахтер, а его помощником мог быть Игор Йовичевич. Была такая история, были такие переговоры. Йовичевич в то время уже был главным тренером Динамо Загреб и не хотел работать помощником. Он остался в Хорватии, тем более у него были перспективы возглавить первую команду.

Срна официально стал исполняющим обязанности главного тренера Шахтера

Уже тогда были разговоры, что Срна может возглавить Шахтер после Каштру. Тогда удалось все же договориться с Де Дзерби. Было принято решение, что это более перспективный момент. Срна будет учиться за Де Дзерби, будет пытаться получить определенную квалификацию. Де Дзерби потом уедет, а Срна станет главным тренером", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, 16 октября Шахтер отправил в отставку Патрика ван Леувена. Нидерландца на посту сменил легенда "горняков" Дарио Срна, который не имеет тренерского опыта работы.

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