Срна мог возглавить Шахтер перед Де Дзерби – Йовичевич должен был стать помощником легенды "горняков"
Журналист Игорь Цыганык рассказал, как Дарио Срна мог возглавить Шахтер еще в 2019 году.
"Был разговор еще перед Де Дзерби, после Каштру, что Дарио Срна может возглавить Шахтер, а его помощником мог быть Игор Йовичевич. Была такая история, были такие переговоры. Йовичевич в то время уже был главным тренером Динамо Загреб и не хотел работать помощником. Он остался в Хорватии, тем более у него были перспективы возглавить первую команду.
Срна официально стал исполняющим обязанности главного тренера Шахтера
Уже тогда были разговоры, что Срна может возглавить Шахтер после Каштру. Тогда удалось все же договориться с Де Дзерби. Было принято решение, что это более перспективный момент. Срна будет учиться за Де Дзерби, будет пытаться получить определенную квалификацию. Де Дзерби потом уедет, а Срна станет главным тренером", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.
Напомним, 16 октября Шахтер отправил в отставку Патрика ван Леувена. Нидерландца на посту сменил легенда "горняков" Дарио Срна, который не имеет тренерского опыта работы.