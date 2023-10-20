"Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли: ми мінятимемо тренера доти, поки не знайдемо того, хто нам потрібен. Нехай це буде шість, сім, вісім, дев'ять, десять тренерів, але я запевняю вболівальників Шахтаря, що ми знайдемо.

"У нас не вийшло": Срна – про звільнення ван Леувена, призначення тренером і майбутнього наставника Шахтаря

По-перше, кожен клуб має перепади і кожен клуб має чорну смугу. Раніше чи пізніше – вона буде. Через це ми пройдемо й станемо сильнішими. Але вболівальники мають знати одну просту річ: я їм обіцяю, і навіть можу це сказати від імені президента та всього клубу, що Шахтар виграватиме трофеї з красивим, якісним "шахтарським" футболом. Інакше не буде.

Я знаю президента: він любить програвати з красивим футболом, але він не любить вигравати з некрасивим футболом. І це відмінність нашого президента від решти", – сказав Срна у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, після несподіваного звільнення Патріка ван Леувена Шахтар призначив виконувачем обов'язків головного тренера спортивного директора клубу Даріо Срну.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?