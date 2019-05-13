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"Ср*ний виродок", – фанати Манчестер Юнайтед ображали Погба після матчу з Кардіффом

13 травня 10:43 5130 Читать на русском
"Ср*ний виродок", – фанати Манчестер Юнайтед ображали Погба після матчу з Кардіффом
Поль Погба / Reuters

Вболівальники МЮ порадили тренерові Оле Гуннару Сульшеру позбутися півзахисника Поля Погба.

 
Натаніель Мендес-Лайнґ 23’
Натаніель Мендес-Лайнґ 54’
23’ Натаніель Мендес-Лайнґ
54’ Натаніель Мендес-Лайнґ

Поль Погба завершив сезон конфліктом з фанатами "червоних дияволів".

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Півзахисник отримав порцію гучних образ після ганебного матчу проти Кардіффа. Один з вболівальників ображав француза після провалу в останньому турі АПЛ. Прихильник МЮ порадив Погба забиратися з клубу.

Варто відзначити, що Манчестер Юнайтед завершив сезон на шостій позиції, яка не дає право виступати у Лізі чемпіонів наступного року.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед - Кардіфф
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