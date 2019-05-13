"Ср***й урод", – фанаты Манчестер Юнайтед оскорбляли Погба после матча с Кардиффом

Болельщики МЮ посоветовали тренеру Оле Гуннару Сульшеру избавиться от полузащитника Поля Погба.

Погба завершил сезон конфликтом с фанатами "красных дьяволов".

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Полузащитник получил порцию громких оскорблений после провального матча против Кардиффа. Один из болельщиков оскорблял француза после провала в последнем туре АПЛ. Поклонник МЮ посоветовал Погба убираться из клуба.

Стоит отметить, что Манчестер Юнайтед завершил сезон на шестой позиции, которая не дает право выступать в Лиге чемпионов следующего года.

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