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"Ср***й урод", – фанаты Манчестер Юнайтед оскорбляли Погба после матча с Кардиффом

13 мая 10:43 452 Читати українською
"Ср***й урод", – фанаты Манчестер Юнайтед оскорбляли Погба после матча с Кардиффом
Поль Погба / Reuters

Болельщики МЮ посоветовали тренеру Оле Гуннару Сульшеру избавиться от полузащитника Поля Погба.

 
Натаниэл Мендез-Лаинг 23’
Натаниэл Мендез-Лаинг 54’
23’ Натаниэл Мендез-Лаинг
54’ Натаниэл Мендез-Лаинг

Погба завершил сезон конфликтом с фанатами "красных дьяволов".

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Полузащитник получил порцию громких оскорблений после провального матча против Кардиффа. Один из болельщиков оскорблял француза после провала в последнем туре АПЛ. Поклонник МЮ посоветовал Погба убираться из клуба.

Стоит отметить, что Манчестер Юнайтед завершил сезон на шестой позиции, которая не дает право выступать в Лиге чемпионов следующего года.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед - Кардифф
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