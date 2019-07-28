Сікан та Піхальонок будуть працювати з Шахтарем, – Бабич

Головний тренер Маріуполя Олесандр Бабич розповів про роботу команди на трансферному ринку.

"Кащук, Корнієнко і Чех? Хлопці адекватно сприймають те, що вони стали чемпіонами світу у своєму віці. Цей момент повинен дати їм правильний поштовх. Це всього лише U-20, а дорослий футбол він набагато швидший агресивніший і могутніший.

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Поки немає ніяких проблем. У хлопців горять очі. Видно, що є над чим працювати, але це нормальна ситуація. Найголовніше, щоб ми не повторювали одні й ті ж помилки.

Я думаю, що Піхальонок і Сікан, скоріше за все, будуть працювати з Шахтарем. Щодо Борячука поки питання відкрите. В цілому ті проблемні позиції, які у нас були, це нападник і центральний півзахисник, вони залишаються актуальними. Сподіваємося, їх вдасться закрити найближчим часом", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.

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