Суд Ніцци повністю виправдав Гальтьє, визнавши його невинуватість за кожним із двох пунктів. Про це інформує Le Parisien.

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Екс-наставника ПСЖ звинувачували в расизмі в період роботи в Ніцці з 2021 до 2022 року – повідомлялося, що він скаржився спортивному директору клубу на велику кількість темношкірих гравців у складі команди, а також виключав алжирця Білаля Браїмі зі складу, тому що той дотримувався посту під час Рамадану.

Гальтьє був затриманий поліцією 30 червня – повідомлялося, що йому загрожує до 3 років тюремного ув'язнення. На слуханні, яке відбулося минулого тижня, прокурор Ніцци Деміен Мартінеллі попросив засудити Гальтьє до 12 місяців тюремного ув'язнення умовно і штрафу в розмірі 45 тисяч євро. Тренер, зі свого боку, спростував усі звинувачення на свою адресу.

Згідно з джерелом, Гальтьє не був присутній на оголошенні вердикту, оскільки після слухання минулого тижня повернувся до Катару.

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