В четверг, 21 декабря, главный тренер Аль-Духайля Кристоф Гальтье был оправдан по делу о расистских высказываниях.

Суд Ниццы полностью оправдал Гальтье, признав его невиновность по каждому из двух пунктов. Об этом информирует Le Parisien.

"Роналду – лучший игрок мира": бывший тренер Месси неожиданно унизил аргентинца

Экс-наставник ПСЖ обвинялся в расизме в период работы в Ницце с 2021 по 2022 год – сообщалось, что он жаловался спортивному директору клуба на большое количество темнокожих игроков в составе команды, а также исключал алжирца Билаля Браими из состава, потому что тот соблюдал пост во время Рамадана.

Гальтье был задержан полицией 30 июня – сообщалось, что ему грозит до 3 лет тюремного заключения. На слушании, которое состоялось на прошлой неделе, прокурор Ниццы Дэмиен Мартинелли попросил приговорить Гальтье к 12 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 45 тысяч евро. Тренер, в свою очередь, опроверг все обвинения в свой адрес.

Согласно источнику, Гальтье не присутствовал на оглашении вердикта, поскольку после слушания на прошлой неделе вернулся в Катар.

"Поругались с Липпи из-за сигареты, которую я выкурил в раздевалке": плотник с мебельной фабрики, выигравший ЛЧ