Перший матч між англійською та іспанською командою закінчився внічию 2:2. Путівка в наступний раунд розігрувалася саме в цьому матчі. Манчестер Юнайтед втратив кількох важливих гравців перед зустріччю. Варан та Мартінес травмовані, а Бруну відбував дискваліфікацію. Гра для підопічних Еріка Тен Хага почалася з помилки Магуайр та Де Хеа, які привезли гол у власні ворота. На цьому жахіття не закінчилися. Севілья ще двічі забила у ворота Манчестер Юнайтед.

МЮ програв Севільї та ганебно вилетів з Ліги Європи – незграбного Магуайра задушили, жах Де Хеа, голод без Бруну

У півфіналі підопічні Хосе Луїса Менділібара зіграють проти Ювентуса. Перша зустріч відбудеться 11 травня, а матч-відповідь запланована на 18 травня.