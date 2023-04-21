Епічний провал манкуніанців у відеоогляді матчу Севілья – Манчестер Юнайтед – 3:0
Севілья приймала Манчестер Юнайтед в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
Перший матч між англійською та іспанською командою закінчився внічию 2:2. Путівка в наступний раунд розігрувалася саме в цьому матчі. Манчестер Юнайтед втратив кількох важливих гравців перед зустріччю. Варан та Мартінес травмовані, а Бруну відбував дискваліфікацію. Гра для підопічних Еріка Тен Хага почалася з помилки Магуайр та Де Хеа, які привезли гол у власні ворота. На цьому жахіття не закінчилися. Севілья ще двічі забила у ворота Манчестер Юнайтед.
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У півфіналі підопічні Хосе Луїса Менділібара зіграють проти Ювентуса. Перша зустріч відбудеться 11 травня, а матч-відповідь запланована на 18 травня.