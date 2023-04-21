"Понятно, что когда мы совершаем такие ошибки, очень трудно выиграть футбольный матч. Мы должны работать лучше. Это требование. Мы не были собраны и спокойны. Как только преодолеете прессинг, у вас появляются огромные просторы по всему полю. Но мы не сделали это на старте.

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Были плохие решения. Мы проиграли дуэли. У них было больше страсти, больше желания, больше готовности, например во время второго гола. Тогда тяжело выигрывать большие футбольные матчи. Это проблема. Мы не можем убежать от нее, но в воскресенье у нас есть еще одна возможность поработать над этим. Мы должны сделать шаг вперед и показать больше характера и индивидуальности.

Это была отличная возможность, замечательное событие – четвертьфинал в Европе. Прекрасная возможность что-то выиграть, а мы ее потеряли. Мы должны винить себя. Это огромная возможность, но она упущена. Мы не можем этого изменить и теперь должны с нетерпением ждать воскресенья (матч против Брайтона – прим.).

Дело не в травмированных игроках, а в тех, кто был на поле. Они должны играть. Я верю в них. Мы были недостаточно хороши, хотя показывали хорошую игру уже не раз. Сегодня, как и в других случаях, мы не были готовы к игре, а этого не может быть, когда ты играешь за Манчестер Юнайтед", – цитирует Тен Хага сайт УЕФА.

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