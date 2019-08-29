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"Справа не в кількості, а в якості": Лєвандовскі оцінив кадровий потенціал Баварії та Борусії Д

17:33 89 Читать на русском
"Справа не в кількості, а в якості": Лєвандовскі оцінив кадровий потенціал Баварії та Борусії Д
Роберт Лєвандовскі / Getty images

Польський нападник Баварії Роберт Лєвандовскі впевнений, що склад мюнхенців сильніший, ніж у їхнього головного конкурента – Борусії Д.

"Борусія Д багато зробила під час цього трансферного вікна, у них багато новачків. Але справа не в кількості, а в якості. І я абсолютно точно знаю, що футболісти Баварії набагато якісніші, ніж гравці Борусії.

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Завдяки Коутінью ми стаємо більш непередбачуваними, що робить нас ще більш небезпечними. Він може грати на позиції "десятки", зліва, а при необхідності і праворуч. Тепер у нас є більше варіантів в атаці.

Перішіч може стати відмінним трансфером для нас. Він хороший як на лівому, так і на правому фланзі. Завдяки йому інші гравці можуть поліпшити свою гру", – цитує Лєвандовські Sport Bild.

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