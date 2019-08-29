"Дело не в количестве, а в качестве": Левандовски оценил кадровый потенциал Баварии и Боруссии Д

Польский нападающий Баварии Роберт Левандовски уверен, что состав мюнхенцев сильнее, чем у их главного конкурента – Боруссии Д.

"Боруссия Д много сделала во время этого трансферного окна, у них много новичков. Но дело не в количестве, а в качестве. И я совершенно точно знаю, что футболисты Баварии гораздо качественнее, чем игроки Боруссии.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

Благодаря Коутиньо мы становимся более непредсказуемыми, что делает нас еще более опасными. Он может играть на позиции "десятки2, слева, а при необходимости и справа. Теперь у нас есть больше вариантов в атаке.

Перишич может стать отличным трансфером для нас. Он хорош как на левом, так и на правом фланге. Благодаря ему другие игроки могут улучшить свою игру", –- цитирует Левандовски Sport Bild.

Баварія нарешті програє чемпіонство? Хто з молодих тренерів проб'ється в єврокубки? Головні інтриги Бундесліги-2019/20