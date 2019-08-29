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"Дело не в количестве, а в качестве": Левандовски оценил кадровый потенциал Баварии и Боруссии Д

17:33 63 Читати українською
"Дело не в количестве, а в качестве": Левандовски оценил кадровый потенциал Баварии и Боруссии Д
Роберт Левандовски / Getty images

Польский нападающий Баварии Роберт Левандовски уверен, что состав мюнхенцев сильнее, чем у их главного конкурента – Боруссии Д.

"Боруссия Д много сделала во время этого трансферного окна, у них много новичков. Но дело не в количестве, а в качестве. И я совершенно точно знаю, что футболисты Баварии гораздо качественнее, чем игроки Боруссии.

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Благодаря Коутиньо мы становимся более непредсказуемыми, что делает нас еще более опасными. Он может играть на позиции "десятки2, слева, а при необходимости и справа. Теперь у нас есть больше вариантов в атаке.

Перишич может стать отличным трансфером для нас. Он хорош как на левом, так и на правом фланге. Благодаря ему другие игроки могут улучшить свою игру", –- цитирует Левандовски Sport Bild.

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