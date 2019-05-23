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Справа Мораєса: Португалія і Люксембург подали апеляції, – ЗМІ

23 травня 23:41 2013 Читать на русском
Справа Мораєса: Португалія і Люксембург подали апеляції, – ЗМІ
Жуніор Мораєс / фото із соцмереж

У справі щодо правомірності натуралізації нападника донецького Шахтаря та збірної України Жуніора Мораєса, схоже, зарано ставити крапку.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 90+3’
34’ Давід Тюрпель
39’ Віктор Циганков
90+3’ Жерсон Родрігес

Португальська та люксембурзька футбольні асоціації оскаржили рішення УЄФА у справі щодо правомірності виступів форварда за "синьо-жовтих". Про це повідомляє "Футбол 1".

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За інформацією телеканалу, отримавши мотиваційну частину рішення УЄФА обидві федерації скористалися правом на апеляцію і звернулись до відповідного комітету організації. Незабаром буде визначена дата розгляду справи. Натомість Українська асоціація футболу готова довести власну правоту навіть у Лозаннському арбітражі.

Нагадаємо, що раніше УЄФА офіційно відхилив скарги Португалії та Люксембургу на натуралізацію Мораєса. Тамтешні федерації вважають, що бразильський українець не виконав умову з постійного проживання на території України впродовж 5-ти років і не мав права грати у відборі до Євро-2020.

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