Дело Мораеса: Португалия и Люксембург подали апелляции, – СМИ

В деле о правомерности натурализации нападающего донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниора Мораеса, похоже, рано ставить точку.

Португальская и люксембургская футбольные ассоциации обжаловали решение УЕФА по делу о правомерности выступлений форварда за "сине-желтых". Об этом сообщает "Футбол 1".

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По информации телеканала, получив мотивационную часть решения УЕФА обе федерации воспользовались правом на апелляцию и обратились в соответствующий комитет организации. Вскоре будет определена дата рассмотрения дела. В то же время Украинская ассоциация футбола готова доказать собственную правоту даже в Лозаннском арбитраже.

Напомним, что ранее УЕФА официально отклонил жалобы Португалии и Люксембурга на натурализацию Мораеса. Местные федерации считают, что бразильский украинец не выполнил условие о постоянном проживании на территории Украины на протяжении 5-ти лет и не имел права играть в отборе к Евро-2020.

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