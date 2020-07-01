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Справа Манчестер Сіті: CAS оприлюднить доленосне для Зінченка та Ко рішення через 2 тижні

1 липня 10:32 - Читать на русском
Справа Манчестер Сіті: CAS оприлюднить доленосне для Зінченка та Ко рішення через 2 тижні
Хосеп Гвардіола / Reuters

Спортивний арбітражний суд Лозанни назвав дату, коли оголосить остаточне рішення щодо участі Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Манчестер Сіті дізнається рішення CAS щодо участі "містян" у Лізі чемпіонів 13 липня, інформує Daily Mail.

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Зазначається, що вирок мали оприлюднити 10 липня, однак УЄФА попросив перенести дату, оскільки в цей день має відбутись жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, за фінансові махінації Манчестер Сіті дискваліфікували від участі в єврокубках на два сезони, а також оштрафували на 30 млн євро.

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Головне Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті УЄФА Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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