Справа Манчестер Сіті: CAS провів слухання щодо дискваліфікації Зінченка і Ко

Світ — 20:00 172
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МЛС проведе супертурнір у форматі чемпіонату світу – розкішний спосіб оживити футбол
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Зоря – Динамо: Миколенко та ще 7 гравців дивують, пекельні умови, 3 поповнення з лазаретуУкраїна — 19:20 2144
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Представник Ярмоленка прокоментував інформацію про перехід українця в турецький грандАнглія — 18:27 1627
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Суркіси виграли апеляцію у ПриватБанку на суму понад 250 мільйонів доларівУкраїна — 17:03 845
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Зозуля відновлює футбол в Іспанії найдовшим матчем в історії – українець радикально змінив імідж і статусІспанія — 16:10 4210