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Справа Манчестер Сіті: CAS провів слухання щодо дискваліфікації Зінченка і Ко

19:09 220 Читать на русском
Справа Манчестер Сіті: CAS провів слухання щодо дискваліфікації Зінченка і Ко
Фото Манчестер Сіті

Манчестер Сіті наблизився до остаточного вердикту за порушення фінансового фейр-плей (ФФП).

У Лозанні відбулась відеоконференція за апеляцією Манчестер Сіті щодо порушення правил ФФП, повідомляє офіційний сайт CAS.

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Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав аргументи чинного чемпіона Англії, остаточний вердикт у цій справі буде оприлюднений у першій половині липня.

Нагадаємо, за фінансові махінації Манчестер Сіті дискваліфікували від участі в єврокубках на два сезони, а також оштрафували на 30 млн євро.

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Теги
Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Фінансовий fair-play Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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