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Дело Манчестер Сити: CAS обнародует судьбоносное для Зинченко и Ко решение через 2 недели

1 июля 10:35 - Читати українською
Дело Манчестер Сити: CAS обнародует судьбоносное для Зинченко и Ко решение через 2 недели
Хосеп Гвардиола / Reuters

Спортивный арбитражный суд Лозанне назвал дату, когда объявит окончательное решение об участии Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити узнает решение CAS насчет участия "горожан" в Лиге чемпионов 13 июля, информирует Daily Mail.

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Отмечается, что приговор должны были обнародовать 10 июля, однако УЕФА попросил перенести дату, поскольку в этот день должно состояться жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, за финансовые махинации Манчестер Сити дисквалифицировали от участия в еврокубках на два сезона, а также оштрафовали на 30 млн евро.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия УЕФА Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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