Чернігівський клуб вирішив боротися до останнього у питанні резонансної "втечі" свого футболіста.

Десна офіційно звернулася до комітету УАФ зі статусу та трансферів футболістів з проханням надати протокол засідання, згідно якого Владиславу Калітвінцеву було дозволено перейти в Олександрію, повідомляє Meta Ratings.

Олександрія отримала рішення щодо скандальної "справи Калітвінцева"

Чернігівці планують уважно вивчити документ, аби визначитися з тим, чи подаватимуть вони апеляцію.

Нагадаємо, раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати.

До слова, контракт Владислава з Олександрією укладено до 31 травня 2024 року.

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