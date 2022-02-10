Справа Калітвінцева: Десна не збирається ставити крапку у скандальному переході
Чернігівський клуб вирішив боротися до останнього у питанні резонансної "втечі" свого футболіста.
Десна офіційно звернулася до комітету УАФ зі статусу та трансферів футболістів з проханням надати протокол засідання, згідно якого Владиславу Калітвінцеву було дозволено перейти в Олександрію, повідомляє Meta Ratings.
Олександрія отримала рішення щодо скандальної "справи Калітвінцева"
Чернігівці планують уважно вивчити документ, аби визначитися з тим, чи подаватимуть вони апеляцію.
Нагадаємо, раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати.
До слова, контракт Владислава з Олександрією укладено до 31 травня 2024 року.
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