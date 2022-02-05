Олександрія отримала рішення щодо скандальної "справи Калітвінцева"
Комітет УАФ з питань статусу та трансферів футболістів озвучив свій вердикт щодо переходу Владислава Калітвінцева з Десни до Олександрії.
УАФ дозволила Олександрії зареєструвати Владислава Калітвінцева як гравця клубу, повідомляє офіційний сайт "містян".
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Клуб із Кіровоградської області підтвердив своє повідомлення витягом з протоколу Комітет УАФ з питань статусу та трансферів футболістів.
Нагадаємо, раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати.
До слова, контракт Владислава з Олександрією укладено до 31 травня 2024 року.
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