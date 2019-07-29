Спортивний директор Слована Ліберец високо оцінив талант Алібекова

Спортдир чеського клубу Зденек Кукал поділився враженнями від підписання хавбека Динамо Ахмеда Алібекова.

"Ми раді продовжити нашу минулу співпрацю з київським Динамо, яка дозволила нам отримати цього талановитого гравця на рік.

Алібеков офіційно став гравцем Слована Ліберец

Ахмед – універсал, який здатний зіграти на різних позиціях", – цитує Кукала офіційний сайт Слована.

Нагадаємо, 21-річний український хавбек захищатиме кольори чеського клубу на правах оренди. Угода між Слованом та Ахмедом розрахована на один рік.

Алібеков виступатиме у новому клубі під 15-м номером.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону