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Спортивный директор Слована Либерец высоко оценил талант Алибекова

29 июля 23:33 14 Читати українською
Спортивный директор Слована Либерец высоко оценил талант Алибекова
Ахмед Алибеков стал игроком Слована / Фото Слован Либерец

Спортдир чешского клуба Зденек Кукал поделился впечатлениями от подписания хавбека Динамо Ахмеда Алибекова.

"Мы рады продолжить наше прошлое сотрудничество с киевским Динамо, которое позволило нам получить этого талантливого игрока на год.

Алибеков официально стал игроком Слована Либерец

Ахмед – универсал, который способен сыграть на разных позициях", – цитирует Кукала официальный сайт Слована.

Напомним, 21-летний украинский хавбек будет защищать цвета чешского клуба на правах аренды. Соглашение между Слованом и Ахмедом рассчитано на один год.

Алибеков будет выступать в новом клубе под 15-м номером.

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Мир Украинцы за рубежом Динамо Киев Динамо Киев Слован Либерец Слован Либерец Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков Трансферы Динамо Киев
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