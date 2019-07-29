Спортивный директор Слована Либерец высоко оценил талант Алибекова

Спортдир чешского клуба Зденек Кукал поделился впечатлениями от подписания хавбека Динамо Ахмеда Алибекова.

"Мы рады продолжить наше прошлое сотрудничество с киевским Динамо, которое позволило нам получить этого талантливого игрока на год.

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Ахмед – универсал, который способен сыграть на разных позициях", – цитирует Кукала официальный сайт Слована.

Напомним, 21-летний украинский хавбек будет защищать цвета чешского клуба на правах аренды. Соглашение между Слованом и Ахмедом рассчитано на один год.

Алибеков будет выступать в новом клубе под 15-м номером.

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