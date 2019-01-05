Спортивний директор Газ-Метана підтвердив переговори з українським клубом щодо Олару

Нападник Газ-Метана Даріус Олару не покине клуб до молодіжного Євро-2019 U-21, але спортивний директор клубу підтвердив переговори з одним українським та німецьким клубом.

"Щодо Олару ведуться переговори з одним клубом з України, а також командою з Бундесліги. Але він піде тільки після молодіжного Євро. Якщо Олару добре там себе проявить, то і ціна на нього може вирости", – сказав спортивний директор Газ-Метана Октавіан Морару виданню ProSport.

Селтік хоче перехопити у Динамо форварда Байо

Раніше повідомлялось про інтерес Динамо до румунського нападника Даріуса Олару, іншим претендентом називалась дортмундська Борусія.

Окрім румуна кияни проявляють інтерес до Вакуна Байо зі словацького ДАК 1904, а Франко Сольдано вже перейшов до суперника киян в 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакоса.