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Спортивний директор Газ-Метана підтвердив переговори з українським клубом щодо Олару

10:05 233 Читать на русском
Спортивний директор Газ-Метана підтвердив переговори з українським клубом щодо Олару
Даріус Олару / Ліга 1 Румунії

Нападник Газ-Метана Даріус Олару не покине клуб до молодіжного Євро-2019 U-21, але спортивний директор клубу підтвердив переговори з одним українським та німецьким клубом.

"Щодо Олару ведуться переговори з одним клубом з України, а також командою з Бундесліги. Але він піде тільки після молодіжного Євро. Якщо Олару добре там себе проявить, то і ціна на нього може вирости", – сказав спортивний директор Газ-Метана Октавіан Морару виданню ProSport.

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Раніше повідомлялось про інтерес Динамо до румунського нападника Даріуса Олару, іншим претендентом називалась дортмундська Борусія.

Окрім румуна кияни проявляють інтерес до Вакуна Байо зі словацького ДАК 1904, а Франко Сольдано вже перейшов до суперника киян в 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакоса.

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