Спортивний директор Ференцвароша назвав переваги Зубкова над Петряком

Спортивний директор Ференцвароша Тамаш Хайнал розповів, що угорський клуб готовий запропонувати українському хавбеку Олександру Зубкову повноцінний контракт.

"Зубков відмінно володіє лівою ногою, технічний, завжди намагається діяти на полі нестандартно. У грі він перебуває в процесі навчання, вчитися приймати правильні рішення. В майбутньому у нього неймовірні можливості для розвитку.

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Думаю, він кращий за Петряка, більш універсальний. Володіє відмінним ударом, може забити, зробити асист. Він молодший на три роки, у нього більше часу на прогрес.

У орендній угоді немає опції викупу Зубкова. Я не вів переговори з Шахтарем, але якщо все скластися добре – підпишемо із Зубковим довгостроковий контракт", – сказав Хайнал Youtube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, Зубков перейшов у Ференцварош влітку цього року на правах оренди з донецького Шахтаря. В цьому сезоні 23-річний футболіст зіграв за команду Сергія Реброва 16 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. В минулому сезоні за столичну команду виступав Іван Петряк, але екс-гравець Зорі та Шахтаря влітку перейшов у Фехервар.

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