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Спортивний директор Ференцвароша назвав переваги Зубкова над Петряком

18:43 368 Читать на русском
Спортивний директор Ференцвароша назвав переваги Зубкова над Петряком
Олександр Зубков / ФК Ференцварош

Спортивний директор Ференцвароша Тамаш Хайнал розповів, що угорський клуб готовий запропонувати українському хавбеку Олександру Зубкову повноцінний контракт.

"Зубков відмінно володіє лівою ногою, технічний, завжди намагається діяти на полі нестандартно. У грі він перебуває в процесі навчання, вчитися приймати правильні рішення. В майбутньому у нього неймовірні можливості для розвитку.

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Думаю, він кращий за Петряка, більш універсальний. Володіє відмінним ударом, може забити, зробити асист. Він молодший на три роки, у нього більше часу на прогрес.

У орендній угоді немає опції викупу Зубкова. Я не вів переговори з Шахтарем, але якщо все скластися добре – підпишемо із Зубковим довгостроковий контракт", – сказав Хайнал Youtube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, Зубков перейшов у Ференцварош влітку цього року на правах оренди з донецького Шахтаря. В цьому сезоні 23-річний футболіст зіграв за команду Сергія Реброва 16 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. В минулому сезоні за столичну команду виступав Іван Петряк, але екс-гравець Зорі та Шахтаря влітку перейшов у Фехервар.

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