Петряк – про конфлікт з Ференцварошем: Вони взяли мене за яйця і досі тримають

Український півзахисник Фехервара Іван Петряк назвав причини припинення співпраці з Ференцварошем та розповів про складні стосунки з фанатами і гравцями команди з Будапешта.

"Я у Ференцвароші був рік. Я знав, що Сергій Станіславович (Ребров, – прим.), які б стосунки у нас не були зараз, був єдиною людиною, яка хотіла, щоб я залишився в команді. Я не знав, де буде сам Сергій Станіславович – він кваліфікований тренер і, я думаю, надовго тут не затримається. А оскільки у мене були складні стосунки з командою, то я боявся, що він піде, а я залишуся з цими хлопцями... В клітку мене посадять з ними... Та ні, ви що? Дякую. Я свій вибір сам зроблю.

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Те, що у Ференцвароші в роздягальні закреслили мій номер – це показуха для приїжджих. Намалювали вуса і роги на шафці – добре, що хоч на це розуму вистачило. Нехай малюють і роблять все, що хочуть – я на це уваги взагалі не звертаю. Те, що півкоманди пішло, це нічого, а мене взяли за яйця і досі тримають", – сказав Петряк в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, влітку 2019-го Петряк підписав 4-річний контракт з Фехерваром. Раніше екс-гравець Зорі та Шахтаря на правах оренди виступав за Ференцварош.

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