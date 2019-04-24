Спортивний директор Динамо Чохонелідзе зізнався, чому кияни підписали Де Пену

Спортивний директор Динамо Резо Чохонелідзе поділився думками щодо підписання уругвайського півзахисника Карлоса Де Пени.

"В Англії дуже важкий чемпіонат (Карлос захищав кольори Мідлсбро – прим.), тому йому було непросто заграти на позиції лівого півзахисника. Де Пена – технічний, має хороший удар з лівої. Він вже досвідчений, хоча йому лише 27. Він готовий грати. Те, що він не заграв у Англії, не значить, що він не може заграти тут.

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Чому контракт Де Пени лише до кінця сезону? Сезон закінчується в кінці травня і саме тоді буде визначено стратегічний напрямок розвитку нашого клубу. Подивимося, як він себе зарекомендує, адже ми втратили 2 форвардів, тому були вимушені запросити Де Пену.

Чи сильніший Де Пена за Цітаїшвілі? Футболісти, які вже сформовані, і молоді футболісти – відрізняються між собою. Ніхто не зачиняє двері перед Цітаїшвілі чи іншими молодими гравцями. Ви бачили за матчем з Маріуполем, що Хацкевич навпаки дає шанс молодим", – цитує Чохонелідзе footballhub.

Нагадаємо, Де Пена приєднався до табору Динамо на правах вільного агента в квітні.

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