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Хацкевич розповів, навіщо Динамо підписало Де Пену

17 квітня 23:47 921 Читать на русском
Хацкевич розповів, навіщо Динамо підписало Де Пену
Олександр Хацкевич / Фото: ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував підписання атакувального хавбека Карлоса Де Пени.

"Підписання Де Пени? Перед тим як підписати контракт, він тренувався з нами впродовж десяти днів. Ми перевірили його функціональний стан, він пройшов тестування з нашим тренером із фізпідготовки, і показав достатньо непоганий результат, враховуючи той факт, що він давно не мав ігрової практики.

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Також перевірили його на швидкість – дистанції 10, 15, 30 метрів він подолав із доволі високими показниками. Плюс по тренуваннях видно, що це граючий футболіст.

Враховуючи, що Вербіч зараз грає у нас більше в атаці, сподіваюся, прихід Карлоса створить необхідну конкуренцію на позиції лівого атакувального хавбека для наших молодих гравців. А у грі подивитися зможемо його вже у спарингу з Ворсклою, який ми проведемо найближчої п’ятниці на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського", – цитує Хацкевича прес-служба киян.

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