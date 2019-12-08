toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Спортивний директор Борусії Д розвіяв трансферні чутки навколо зіркового півзахисника клубу

11:03 117 Читать на русском
Спортивний директор Борусії Д розвіяв трансферні чутки навколо зіркового півзахисника клубу
Джейдон Санчо / Getty Images

Спортивний директор дортмундської Борусії Міхаель Цорк розповів про плани клубу щодо гравця збірної Англії Джейдона Санчо.

"Джейдон все ще входить у наші плани. Він наш основний гравець. Не бачу жодного варіанту з його відходом. Ми вже обговорили з ним цю ситуацію. У нас все добре. Санчо чудово виступив в останніх матчах Бундесліги та проти Барселони", – наводить слова Цорка видання Goal.

Челсі має намір втрутитись у боротьбу за Санчо, щоб замінити екс-хавбека Шахтаря

Нагадаємо, Санчо є вихованцем Манчестер Сіті. За дортмундців хавбек виступає з 2017 року – його контракт з німецьким клубом розрахований до 30 червня 2022 року. У поточному сезоні Джейдон на клубному рівні забив 9 м'ячів і віддав 10 результативних передач у 20 матчах у всіх турнірах.

Байєр здолав Шальке, Борусія М дотисла Баварію і зберегла лідерство: 14-й тур Бундесліги, субота

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
Теги
Джейдон Санчо Джейдон Санчо Міхаель Цорк Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
49
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук