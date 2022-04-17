"Сині" на виїзді обіграли хіхонський Спортінг (1:0), за який повний матч провів Василь Кравець, а Богдан Мілованов покинув поле на 86-й хвилині.

Одноклубник Коваленка сконфузився із сережкою в матчі проти Інтера й повторив долю українця

Цей поєдинок привернув до себе увагу через дикунську поведінку одноклубників українців. Вони увісьмох накинулися на голкіпера суперника, поки решта команди Ов'єдо святкувала на іншому кінці поля.

Свого гравця від восьми розлючених суперників героїчно кинувся рятувати Хосе Сіганда. До слова, під керівництвом цього наставника Андрій Лунін отримував стабільну ігрову практику в позаминулому сезоні.

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