Лісабонський клуб буде грати в стильному комплекті, на якому будуть блищати ініціали Кріштіану Роналду.

У своїх соцмережах португальський клуб показав новий комплект екіпірування на сезон 2023/24. Форма присвячена ювілею стадіону Жозе Алваладе, якому 6 серпня виповнилося 20 років.

Ребров презентував футболку збірної України з автографом для аукціону на підтримку ЗСУ

Nike та Спортінг за основу взяли дизайн резервної форми 20-річної давнини і зробили його більш сучасним. Чорна футболка поєднується з золотим кольором. На формі красується логотип Кріштіану Роналду "CR7".

Нагадаємо, що під час відкриття стадіону Жозе Алваладе Спортінг приймав в товариському матчі Манчестер Юнайтед. Португальці виграли 3:1, а через кілька тижнів Кріштіану став гравцем англійського клубу.

A nova pele do Leão em destaque no #JornalSporting desta semana!



Acede gratuitamente à edição on-line em https://t.co/Gt9RQ7cunr pic.twitter.com/0hfZ8OfecH — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2023

Em celebração dos ?? ???? de vida da nossa casa, a nova pele do Leão



Garante já a tua https://t.co/1PJuZSQKZU pic.twitter.com/Fx3V1yBt54 — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2023

Viaja no tempo connosco.



6 de Agosto de 2003 ️ 6 de Agosto de 2023.



2️⃣0️⃣ anos do Estádio Jose Alvalade e 5️⃣ bolas de ouro depois, os melhores do mundo estão juntos numa só peça.



Disponível em https://t.co/1PJuZSQKZU pic.twitter.com/JQtvHVsXq8 — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2023