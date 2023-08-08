Спортінг презентував ефектну третю форму на честь Роналду та ювілею стадіону
Лісабонський клуб буде грати в стильному комплекті, на якому будуть блищати ініціали Кріштіану Роналду.
У своїх соцмережах португальський клуб показав новий комплект екіпірування на сезон 2023/24. Форма присвячена ювілею стадіону Жозе Алваладе, якому 6 серпня виповнилося 20 років.
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Nike та Спортінг за основу взяли дизайн резервної форми 20-річної давнини і зробили його більш сучасним. Чорна футболка поєднується з золотим кольором. На формі красується логотип Кріштіану Роналду "CR7".
Нагадаємо, що під час відкриття стадіону Жозе Алваладе Спортінг приймав в товариському матчі Манчестер Юнайтед. Португальці виграли 3:1, а через кілька тижнів Кріштіану став гравцем англійського клубу.