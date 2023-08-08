Лиссабонский клуб будет играть в стильном комплекте, на котором будут блистать инициалы Криштиану Роналду.

В своих соцсетях португальский клуб показал новый комплект экипировки на сезон 2023/24. Форма посвящена юбилею стадиона Жозе Алваладе, которому 6 августа исполнилось 20 лет.

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Nike и Спортинг за основу взяли дизайн резервной формы 20-летней давности и сделали его более современным. Черная футболка сочетается с золотым цветом. На форме красуется логотип Криштиану Роналду "CR7".

Напомним, что во время открытия стадиона Жозе Алваладе Спортинг принимал в товарищеском матче Манчестер Юнайтед. Португальцы выиграли 3:1, а спустя несколько недель Криштиану стал игроком английского клуба.

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Em celebração dos ?? ???? de vida da nossa casa, a nova pele do Leão



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Viaja no tempo connosco.



6 de Agosto de 2003 ️ 6 de Agosto de 2023.



2️⃣0️⃣ anos do Estádio Jose Alvalade e 5️⃣ bolas de ouro depois, os melhores do mundo estão juntos numa só peça.



Disponível em https://t.co/1PJuZSQKZU pic.twitter.com/JQtvHVsXq8 — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2023