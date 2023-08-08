Спортинг представил эффектную третью форму в честь Роналду и юбилея стадиона
Лиссабонский клуб будет играть в стильном комплекте, на котором будут блистать инициалы Криштиану Роналду.
В своих соцсетях португальский клуб показал новый комплект экипировки на сезон 2023/24. Форма посвящена юбилею стадиона Жозе Алваладе, которому 6 августа исполнилось 20 лет.
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Nike и Спортинг за основу взяли дизайн резервной формы 20-летней давности и сделали его более современным. Черная футболка сочетается с золотым цветом. На форме красуется логотип Криштиану Роналду "CR7".
Напомним, что во время открытия стадиона Жозе Алваладе Спортинг принимал в товарищеском матче Манчестер Юнайтед. Португальцы выиграли 3:1, а спустя несколько недель Криштиану стал игроком английского клуба.