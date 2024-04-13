"Тренерські команди в УПЛ? Іващенко робить гарну роботу в Оболоні. Віталій Пономарьов робить дуже цікаву роботу з Рухом. Дулуб в ЛНЗ. Григорчук в Чорноморці.

Відкриття збірної України міг не приїхати в команду – Циганик звинуватив аналітиків у нав'язуванні гравців тренерам

Мені цікаво, що буде робити Шандрук у Вересі. Дуже подобається цей тренер – молодий фахівець. В нас є цікаві кадри, в нас немає кризи тренерів.

Якщо обирати з маловідомих фахівців? Це, звісно, Імад Ашур – наставник U-19 СК Дніпро-1. Я не можу бути об'єктивним, але з мого погляду це, мабуть, найперспективніший молодий тренер в нашій країні з відривом. Внаслідок його комплексного профайлу, знань, особистих якостей, емоційного інтелекту, вибудови інтеракцій, освіти, освіченості. Він знає 6 чи 7 мов. Він структурно працює по 22 години на добу. Це божевільна людина", – сказав Платов у програмі "ТаТоТаке".

До слова, підопічні Ашура після 23-х турів йдуть у турнірній таблиці чемпіонату України U-19 третіми, набравши 45 очок. Від лідерів – Динамо і Шахтаря – "спортклубівці" відстають на 12 і 8 балів відповідно.

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