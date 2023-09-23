Матч Рух – Шахтар відбудеться сьогодні, 23-го вересня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на Youtube-каналі "УПЛ ТБ".

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Рух після перших трьох турів називали відкриттям сезону, адже команді вдалося ефектно перемогти сильних суперників – Зорю, Ворсклу й Полісся. Потім були нічиї з Колосом і Металістом 1925, після яких про львів'ян стали говорити тихіше, а поразка від ЛНЗ тиждень тому розвіяла новостворений міф остаточно. Реально ж все почало прояснятись ще по ходу зустрічі з Поліссям, де тріумф приніс ляп Бойка на останніх хвилинах.

"Нова оборона Львова" – сюрприз-сюрприз – виявилась звичайним середнячком УПЛ. "Жовто-чорні" ділять очки з рівними собі, дають бій потужнішим у кадровому плані суперникам, а кризових лідерів карають. Благо, підопічні Віталія Пономарьова не мають проблем із фізухою та симпатично виглядають в контратакувальному режимі. От тільки такі команди, як правило, Шахтар не перемагають.

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Але Рух не варто вважати приреченим. Спад результатів львів'ян не означає, що команда погана – просто її дещо переоцінили на старті. Між тим, "жовто-чорні" після 7-го туру трималися у топ-5 за очікуваними очками, а за кількістю пасів у район штрафного вони йдуть шостими. В обороні підопічні Віталія Пономарьова взагалі є найкращими – як за пропущеними голами, так і за допущеними моментами.

Рух – зубастий середняк, який здатний створити проблеми Шахтарю. Верес (у більшості) та Олександрія взагалі ганяли "гірників" весь другий тайм (рівняни навіть нічию здобули), а Кривбас забив у ворота донеччан три голи. Інтрига жива.

Від нинішнього Шахтаря взагалі не знаєш, чого очікувати. Перед матчем з Порту здавалося, що Патрік ван Леувен вже визначився з основою, більш-менш налагодив систему позиційного наступу та поставив пресинг – залишилось тільки відшліфувати напрацювання. Ну і дочекатися повернення кількох лідерів з лазарету та дискваліфікацій.

Втім, нідерландський коуч здивував, сильно перетасувавши склад. Криськів і Бондаренко залишились в запасі, зате з'явився дебютант Міроші в обороні. Ракицький по ходу зустрічі перейшов на позицію правого центрбека, фулбек Азаров замінив травмованого центрбека Лемкіна, Сікан знову повернувся на фланг... Все це було незвично й дивно – і не тільки в тактичному плані.

І от як тепер зрозуміти, у що зіграє Шахтар проти Руха? Хто вийде в основі? Яка логіка дій Патріка ван Леувена? Схоже, в якості коуча донеччан його ще недостатньо вивчили. В цьому криється і сила, і слабкість нинішнього Шахтаря.

Хай там як, а перемагати Рух "гірники" зобов'язані. Для цього склались всі умови – з дискваліфікацій повернулись Гочолейшвілі та Бондаренко, а у львів'ян відсторонений ключовий центрхав Сапуга. Хоча навіть з кадровими проблемами Шахтар є в декілька разів сильнішим.

Це необхідно доводити за будь-яку ціну, адже Динамо набрало дуже сильний хід – і у киян три простих матчі в запасі. А між грандами зараз лишень 8 очок.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лемкін, Матвієнко, Траоре, Бондар, Петряк (усі – Шахтар)

Дискваліфіковані: Сапуга (Рух)

Орієнтовні склади на матч Рух – Шахтар

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Довгий, Едсон – Соломон-Отабор, Таллес, Руніч – Климчук

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Чигринський, Ракицький, Азаров – Степаненко – Зубков, Криськів, Назарина, Кащук – Сікан

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Патріка ван Леувена – 1.58. На тріумф Руха дають аж 6.20, а нічию оцінили коефіцієнтом 4.30.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.88, аналогічний тотал менше – 2.02. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.20, а Юрія Климчука – на 2.75.

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