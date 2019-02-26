"Надеюсь, что Зинченко будет долго играть за Манчестер Сити", – Гвардиола похвалил украинца

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил украинского хавбека Александра Зинченко.

"Зинченко показал мне важность и ценность быть хорошим парнем. В начале сезона он был близок к уходу, но я никогда не видел его со злым лицом на тренировках. У него еще будет долгая карьера, надеюсь, что в этом клубе", – цитирует Гвардиолу Twitter Манчестер Сити.

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Напомним, украинец сыграл полный матч финала Кубка английской лиги против Челси, а Манчестер Сити выиграл этот трофей во второй раз подряд впервые в своей истории.