Сподіваюсь, що Алонсо в майбутньому очолить Баварію, – Румменігге

Голова правління Баварія Карл Хайнц Румменігге повідомив, що екс-хавбек мюнхенців Хабі Алонсо міг би повернутись в статусі тренера.

"Я сподіваюся, що в один прекрасний день Хабі Алонсо повернеться в Мюнхен в статусі головного тренера. Хабі випромінює авторитет, він був справжнім генералом Баварії, і всі гравці йшли за ним. Він працював під керівництвом видатних наставників і розмовляє кількома мовами. Він екстраординарна особистість.

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М'яч був немов приклеєний до ніг Алонсо, після чого він роздавав передачі з неймовірною легкістю. Крім того, він думав і грав на полі з фантастичною швидкістю", – цитує Румменігге Kicker.

Хабі Алонсо виступав у складі Баварії з 2014 по 2017 роки і тричі став переможцем Бундесліги.

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