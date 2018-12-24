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Сподіваюсь, що Алонсо в майбутньому очолить Баварію, – Румменігге

23:12 0 Читать на русском
Сподіваюсь, що Алонсо в майбутньому очолить Баварію, – Румменігге
Хабі Алонсо / соцмережі

Голова правління Баварія Карл Хайнц Румменігге повідомив, що екс-хавбек мюнхенців Хабі Алонсо міг би повернутись в статусі тренера.

"Я сподіваюся, що в один прекрасний день Хабі Алонсо повернеться в Мюнхен в статусі головного тренера. Хабі випромінює авторитет, він був справжнім генералом Баварії, і всі гравці йшли за ним. Він працював під керівництвом видатних наставників і розмовляє кількома мовами. Він екстраординарна особистість.

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М'яч був немов приклеєний до ніг Алонсо, після чого він роздавав передачі з неймовірною легкістю. Крім того, він думав і грав на полі з фантастичною швидкістю", – цитує Румменігге Kicker.

Хабі Алонсо виступав у складі Баварії з 2014 по 2017 роки і тричі став переможцем Бундесліги.

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Теги
Хабі Алонсо Хабі Алонсо Баварія Баварія Німеччина Карл-Хайнц Румменігге
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