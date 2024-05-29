Мюнхенці тривалий час не могли підшукати заміну Томасу Тухелю. Керівництво клубу отримувало відмову за відмовою. Врешті-решт Баварія зупинила свій вибір на Венсані Компані.

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Як повідомляє прес-служба мюнхенців, бельгійський фахівець підписав контракт з клубом. Чинна угода розрахована до 2027 року.

"Я з нетерпінням чекаю виклику від Баварії. Для мене велика честь мати можливість працювати в цьому клубі, який є інституцією в міжнародному футболі. Я люблю володіти м'ячем, бути креативним – і ми також повинні бути агресивними на полі і сміливими. Зараз я з нетерпінням чекаю найпростіших речей: роботи з гравцями, побудови команди. Коли фундамент буде закладено, успіх не забариться", – сказав фахівець.

В АПЛ у сезоні 2023/24 Бернлі під керівництвом Венсана Компані посіли передостанню сходинку, вилетівши таким чином у Чемпіоншип лише через рік після повернення. Нагадаємо, що до Бернлі бельгієць працював з Андерлехтом.

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