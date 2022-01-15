"Сподіваюсь, Селезньов – серйозний хлопець": Шаран про перспективи форварда Миная
21:45 - Читать на русском
Новоспечений тренер Миная Володимир Шаран розраховує на скандального форварда закарпатців Євгена Селезньова.
"Чи спілкувався вже з Селезньовим? Так, у телефонному режимі. Він 15 січня приїде до Ужгорода і ми з ним поговоримо вже наживо.
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До цього особисто не були знайомі, але сподіваюся, що Євген – хлопець серйозний. Я вирішив надати йому шанс", – цитує Шарана Meta-ratings.
Нагадаємо, чинний контракт 36-річного нападника з Минаєм розрахований до літа. Євген продовжує переслідувати мрію очолити рейтинг бомбардирів УПЛ, йому залишилось 7 м'ячів.
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