"Чи спілкувався вже з Селезньовим? Так, у телефонному режимі. Він 15 січня приїде до Ужгорода і ми з ним поговоримо вже наживо.

Шаран озвучив головне завдання у Минаї

До цього особисто не були знайомі, але сподіваюся, що Євген – хлопець серйозний. Я вирішив надати йому шанс", – цитує Шарана Meta-ratings.

Нагадаємо, чинний контракт 36-річного нападника з Минаєм розрахований до літа. Євген продовжує переслідувати мрію очолити рейтинг бомбардирів УПЛ, йому залишилось 7 м'ячів.

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