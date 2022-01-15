"Общался ли уже с Селезневым? Да, в телефонном режиме. Он 15 января приедет в Ужгород и мы с ним поговорим уже вживую.

Шаран озвучил главную задачу в Минае

До этого лично не были знакомы, но надеюсь, что Евгений – парень серьезный. Я решил предоставить ему шанс", – цитирует Шарана Meta-ratings.

Напомним, действующий контракт 36-летнего нападающего с Минаем рассчитан до лета. Евгений продолжает преследовать мечту возглавить рейтинг бомбардиров УПЛ, ему осталось 7 мячей.

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