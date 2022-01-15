"Надеюсь, Селезнев – серьезный парень": Шаран о перспективах форварда Миная
21:46 - Читати українською
Новоиспеченный тренер Миная Владимир Шаран рассчитывает на скандального форварда закарпатцев Евгения Селезнева.
"Общался ли уже с Селезневым? Да, в телефонном режиме. Он 15 января приедет в Ужгород и мы с ним поговорим уже вживую.
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До этого лично не были знакомы, но надеюсь, что Евгений – парень серьезный. Я решил предоставить ему шанс", – цитирует Шарана Meta-ratings.
Напомним, действующий контракт 36-летнего нападающего с Минаем рассчитан до лета. Евгений продолжает преследовать мечту возглавить рейтинг бомбардиров УПЛ, ему осталось 7 мячей.
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